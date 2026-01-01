На війні загинув лучанин Святослав Смаль
Сьогодні, 13:14
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Святослав Смаль, повідомили у міській раді.
"Смаль Святослав Мирославович (08.01.1975 року народження) загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Смаль Святослав Мирославович (08.01.1975 року народження) загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Володимира Андрійчука
Сьогодні, 14:03
Від удару блискавки на Волині у військовослужбовця згорів будинок: потрібна допомога
Сьогодні, 13:32
На війні загинув лучанин Святослав Смаль
Сьогодні, 13:14
На Теремнівських ставках у Луцьку втопився 19-річний хлопець
Сьогодні, 12:22