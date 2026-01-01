На війні загинув лучанин Святослав Смаль

Святослав Смаль, повідомили у міській раді.



"Смаль Святослав Мирославович (08.01.1975 року народження) загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин, повідомили у міській раді."Смаль Святослав Мирославович (08.01.1975 року народження) загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Райполе Синельниківського району Дніпропетровської області.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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