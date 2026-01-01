Від удару блискавки на Волині у військовослужбовця згорів будинок: потрібна допомога
Сьогодні, 13:32
У Радехівському старостинському окрузі від удару блискавки згорів житловий будинок сім’ї військовослужбовця Сергія Поліщука.
Про це написала Ірина Богун на своїй сторінці у фейсбуці.
"У сім'ї Сергія та Альони Поліщук вночі трапилося страшне лихо- згорів будинок та все майно. Сім'я, в якій чоловік, тато є військовослужбовцем та захищає нас усіх від окупанта, залишилася один на один у біді через страшну стихію - удар блискавки.
Наразі необхідні значні кошти, щоб відновитись і ростити діток під дахом над головою.
Прошу кожного у цей нелегкий час об'єднатися та допомогти нашим односельцям - сім'ї Поліщуків фінансово.
Щиро вірю, що ми в силі підтримати і допомогти", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
4441114415422607
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/29PZKMKqsv
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написала Ірина Богун на своїй сторінці у фейсбуці.
"У сім'ї Сергія та Альони Поліщук вночі трапилося страшне лихо- згорів будинок та все майно. Сім'я, в якій чоловік, тато є військовослужбовцем та захищає нас усіх від окупанта, залишилася один на один у біді через страшну стихію - удар блискавки.
Наразі необхідні значні кошти, щоб відновитись і ростити діток під дахом над головою.
Прошу кожного у цей нелегкий час об'єднатися та допомогти нашим односельцям - сім'ї Поліщуків фінансово.
Щиро вірю, що ми в силі підтримати і допомогти", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
4441114415422607
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/29PZKMKqsv
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
PrintC12: брендована продукція та мерч для бізнесу під ключ
Сьогодні, 14:20
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Володимира Андрійчука
Сьогодні, 14:03
Від удару блискавки на Волині у військовослужбовця згорів будинок: потрібна допомога
Сьогодні, 13:32
На війні загинув лучанин Святослав Смаль
Сьогодні, 13:14