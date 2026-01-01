Від удару блискавки на Волині у військовослужбовця згорів будинок: потрібна допомога

У Радехівському старостинському окрузі від удару блискавки згорів житловий будинок сім’ї військовослужбовцяПро це написалана своїй сторінці у фейсбуці."У сім'ї Сергія та Альони Поліщук вночі трапилося страшне лихо- згорів будинок та все майно. Сім'я, в якій чоловік, тато є військовослужбовцем та захищає нас усіх від окупанта, залишилася один на один у біді через страшну стихію - удар блискавки.Наразі необхідні значні кошти, щоб відновитись і ростити діток під дахом над головою.Прошу кожного у цей нелегкий час об'єднатися та допомогти нашим односельцям - сім'ї Поліщуків фінансово.Щиро вірю, що ми в силі підтримати і допомогти", - йдеться в повідомленні.4441114415422607