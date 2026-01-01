PrintC12: брендована продукція та мерч для бізнесу під ключ





Що означає мерч «під ключ»

Брендована продукція під ключ – це коли одна друкарня бере на себе весь цикл: від ідеї та макета до друку, нанесення логотипа й готового тиражу. Бізнесу не треба бути експертом у технологіях друку чи шукати окремих підрядників під кожну позицію. Достатньо принести логотип і завдання, а далі підбір матеріалів, спосіб нанесення й узгодження зразка беруть на себе фахівці.



Перевага не лише в зручності, а й у цілісності. Коли футболки, пакети, подарунки й банери роблять в одному місці, вони виходять в єдиній фірмовій гамі, з однаковим логотипом і якістю нанесення. Зібраний по різних підрядниках мерч часто виглядає різнобоєм: тут колір збився, там логотип іншого розміру. Підхід під ключ цю проблему знімає, тому компанія отримує не набір випадкових предметів, а впізнаваний бренд у речах.



Яку продукцію зазвичай замовляють

Асортимент брендованої продукції широкий, тож його зручно розкласти за потребами, які він закриває. Для команди й персоналу друкують одяг: футболки, поло, худі, кепки з логотипом, що роблять співробітників упізнаваними. Для подій беруть роздаткові й помітні носії: roll-up банери, прапори, значки, сувеніри. Для магазинів і доставки – пакети та пакування з логотипом, що працюють як мобільна реклама.



Окремий великий напрямок – корпоративні подарунки й мерч для клієнтів: термоси, блокноти, аксесуари з нанесенням, які лишаються у вжитку й нагадують про бренд. Компанія



Чому єдиний підрядник економить час і нерви

Робота з одним підрядником на весь мерч економить найдорожчий ресурс бізнесу – час, який інакше витрачається на координацію. Не треба тримати в голові кілька замовлень із різними термінами, звіряти кольори між контрагентами й перепаковувати макети під вимоги кожного. Один контакт, одне узгодження стилю, один контроль якості – і весь набір виходить синхронно.



Додається й передбачуваність якості. Коли вже працював із друкарнею й бачив, як вона наносить логотип, наступне замовлення не лотерея. А якщо щось треба доробити, відповідальність не розмивається між підрядниками: зрозуміло, з ким вирішувати. Для компанії, що замовляє мерч регулярно – до подій, сезонів чи під нових клієнтів, – це перетворює разову біганину на спокійний робочий процес із зрозумілим результатом.



З чим прийти, щоб мерч вийшов в одному стилі

Щоб мерч під ключ вийшов без переробок, варто підготувати кілька речей заздалегідь. Головне – логотип у векторі, бо саме він лягає на всі носії, і від його якості залежить чіткість на одязі, металі чи папері. Корисно мати фірмові кольори в зрозумілому позначенні, щоб відтінок збігався на всіх предметах. І чітке завдання: що, для кого й до якої дати, бо терміни виготовлення з нанесенням довші, ніж здається, особливо в гарячий сезон.



Окремо варто думати про сезонність і терміни. Перед святами, великими подіями чи запуском нового продукту друкарні завантажені, і замовлення «на вчора» або коштує дорожче за терміновість, або просто не встигає. Тому компанії, що планують мерч заздалегідь, отримують і кращу ціну, і спокій. Розумний підхід – закладати потреби в мерчі наперед, разом із маркетинговим планом, а не згадувати про футболки й подарунки за тиждень до дати.



Решту – підбір матеріалів, спосіб нанесення під кожен предмет, зразок перед тиражем – друкарня бере на себе; від замовника потрібні якісний логотип, фірмові кольори й чітке завдання з термінами. У цьому й суть підходу під ключ: замість біганини між підрядниками компанія отримує впізнаваний бренд у кожній речі – від футболки на команді до пакета в руках клієнта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли компанії потрібен мерч – футболки для команди, подарунки клієнтам, пакети для магазину чи стенд на виставку – починається біганина. Один підрядник друкує футболки, інший робить значки, третій пакети, і все це треба зводити докупи самотужки. Саме тут виграє підхід «під ключ», коли вся брендована продукція замовляється в одному місці й виходить в єдиному стилі. І виграш тут не лише в зручності одного контакту: коли все роблять в одному місці, набір не розсипається на різностильні дрібниці, як це буває при збиранні частинами.Брендована продукція під ключ – це коли одна друкарня бере на себе весь цикл: від ідеї та макета до друку, нанесення логотипа й готового тиражу. Бізнесу не треба бути експертом у технологіях друку чи шукати окремих підрядників під кожну позицію. Достатньо принести логотип і завдання, а далі підбір матеріалів, спосіб нанесення й узгодження зразка беруть на себе фахівці.Перевага не лише в зручності, а й у цілісності. Коли футболки, пакети, подарунки й банери роблять в одному місці, вони виходять в єдиній фірмовій гамі, з однаковим логотипом і якістю нанесення. Зібраний по різних підрядниках мерч часто виглядає різнобоєм: тут колір збився, там логотип іншого розміру. Підхід під ключ цю проблему знімає, тому компанія отримує не набір випадкових предметів, а впізнаваний бренд у речах.Асортимент брендованої продукції широкий, тож його зручно розкласти за потребами, які він закриває. Для команди й персоналу друкують одяг: футболки, поло, худі, кепки з логотипом, що роблять співробітників упізнаваними. Для подій беруть роздаткові й помітні носії: roll-up банери, прапори, значки, сувеніри. Для магазинів і доставки – пакети та пакування з логотипом, що працюють як мобільна реклама.Окремий великий напрямок – корпоративні подарунки й мерч для клієнтів: термоси, блокноти, аксесуари з нанесенням, які лишаються у вжитку й нагадують про бренд. Компанія PrintC12 працює саме як такий повноцінний майданчик, де під одним дахом роблять і одяг, і поліграфію, і сувенірну продукцію, тож набір мерчу збирається в одному стилі, а не складається з розрізнених замовлень. Це особливо зручно, коли потрібно швидко забезпечити команду одягом і матеріалами й оформити присутність до конкретної дати.Робота з одним підрядником на весь мерч економить найдорожчий ресурс бізнесу – час, який інакше витрачається на координацію. Не треба тримати в голові кілька замовлень із різними термінами, звіряти кольори між контрагентами й перепаковувати макети під вимоги кожного. Один контакт, одне узгодження стилю, один контроль якості – і весь набір виходить синхронно.Додається й передбачуваність якості. Коли вже працював із друкарнею й бачив, як вона наносить логотип, наступне замовлення не лотерея. А якщо щось треба доробити, відповідальність не розмивається між підрядниками: зрозуміло, з ким вирішувати. Для компанії, що замовляє мерч регулярно – до подій, сезонів чи під нових клієнтів, – це перетворює разову біганину на спокійний робочий процес із зрозумілим результатом.Щоб мерч під ключ вийшов без переробок, варто підготувати кілька речей заздалегідь. Головне – логотип у векторі, бо саме він лягає на всі носії, і від його якості залежить чіткість на одязі, металі чи папері. Корисно мати фірмові кольори в зрозумілому позначенні, щоб відтінок збігався на всіх предметах. І чітке завдання: що, для кого й до якої дати, бо терміни виготовлення з нанесенням довші, ніж здається, особливо в гарячий сезон.Окремо варто думати про сезонність і терміни. Перед святами, великими подіями чи запуском нового продукту друкарні завантажені, і замовлення «на вчора» або коштує дорожче за терміновість, або просто не встигає. Тому компанії, що планують мерч заздалегідь, отримують і кращу ціну, і спокій. Розумний підхід – закладати потреби в мерчі наперед, разом із маркетинговим планом, а не згадувати про футболки й подарунки за тиждень до дати.Решту – підбір матеріалів, спосіб нанесення під кожен предмет, зразок перед тиражем – друкарня бере на себе; від замовника потрібні якісний логотип, фірмові кольори й чітке завдання з термінами. У цьому й суть підходу під ключ: замість біганини між підрядниками компанія отримує впізнаваний бренд у кожній речі – від футболки на команді до пакета в руках клієнта.

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