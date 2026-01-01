На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих

На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
У Рівненському районі потяг зіткнувся з маршруткою: є загиблі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів.

На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються.

За попередніми даними, кількість загиблих унаслідок зіткнення потяга з маршруткою зросла до чотирьох.
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих

Детальніша інформація буде повідомлена згодом.
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих

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Теги: Рівненщина, потяг
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