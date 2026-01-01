Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, - Пісторіус





Як повідомляє Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю Spiegel.



"Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом", - зазначив він.



За словами глави Міноборони Німеччини, зараз Україна потребує фінансування для виробництва зброї. Пісторіус також підкреслив, що зменшувати темпи виділення грошей Києву не можна.



"Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів", - заявив він.



Нагадаємо, Борис Пісторіус заявляв, що Берлін виділить 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.



Крім того, німецька оборонна компанія Rheinmetall уклала з Україною контракт на десятки мільйонів євро на постачання артилерійських снарядів. Згідно з домовленостями, виконати замовлення мають у першому кварталі 2027 року.



Український оборонно-промисловий комплекс поступово збільшує рівень локалізації виробництва.



Водночас підприємства все ще значною мірою залежать від імпортних комплектуючих, частина яких залишається в дефіциті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна в Україні вже перебуває у вирішальній фазі. Зараз Київ потребує грошей для виробництва озброєння.Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони Німеччинизаявив в інтерв’ю Spiegel."Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом", - зазначив він.За словами глави Міноборони Німеччини, зараз Україна потребує фінансування для виробництва зброї. Пісторіус також підкреслив, що зменшувати темпи виділення грошей Києву не можна."Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів", - заявив він.Нагадаємо, Борис Пісторіус заявляв, що Берлін виділить 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.Крім того, німецька оборонна компанія Rheinmetall уклала з Україною контракт на десятки мільйонів євро на постачання артилерійських снарядів. Згідно з домовленостями, виконати замовлення мають у першому кварталі 2027 року.Український оборонно-промисловий комплекс поступово збільшує рівень локалізації виробництва.Водночас підприємства все ще значною мірою залежать від імпортних комплектуючих, частина яких залишається в дефіциті.

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