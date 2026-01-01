Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, - Пісторіус
Сьогодні, 15:59
Війна в Україні вже перебуває у вирішальній фазі. Зараз Київ потребує грошей для виробництва озброєння.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю Spiegel.
"Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом", - зазначив він.
За словами глави Міноборони Німеччини, зараз Україна потребує фінансування для виробництва зброї. Пісторіус також підкреслив, що зменшувати темпи виділення грошей Києву не можна.
"Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів", - заявив він.
Нагадаємо, Борис Пісторіус заявляв, що Берлін виділить 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.
Крім того, німецька оборонна компанія Rheinmetall уклала з Україною контракт на десятки мільйонів євро на постачання артилерійських снарядів. Згідно з домовленостями, виконати замовлення мають у першому кварталі 2027 року.
Український оборонно-промисловий комплекс поступово збільшує рівень локалізації виробництва.
Водночас підприємства все ще значною мірою залежать від імпортних комплектуючих, частина яких залишається в дефіциті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю Spiegel.
"Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом", - зазначив він.
За словами глави Міноборони Німеччини, зараз Україна потребує фінансування для виробництва зброї. Пісторіус також підкреслив, що зменшувати темпи виділення грошей Києву не можна.
"Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів", - заявив він.
Нагадаємо, Борис Пісторіус заявляв, що Берлін виділить 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.
Крім того, німецька оборонна компанія Rheinmetall уклала з Україною контракт на десятки мільйонів євро на постачання артилерійських снарядів. Згідно з домовленостями, виконати замовлення мають у першому кварталі 2027 року.
Український оборонно-промисловий комплекс поступово збільшує рівень локалізації виробництва.
Водночас підприємства все ще значною мірою залежать від імпортних комплектуючих, частина яких залишається в дефіциті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, - Пісторіус
Сьогодні, 15:59
На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою: четверо загиблих
Сьогодні, 15:28
У Луцьку п'яний водій втікав від патрульних та скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
PrintC12: брендована продукція та мерч для бізнесу під ключ
Сьогодні, 14:20
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Володимира Андрійчука
Сьогодні, 14:03