Волинянка виграла чемпіонат Європи з сумо

Діана Рисьова здобула "золото" чемпіонату Європи з сумо, який відбувся у Шотландії.



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У ваговій категорії до 50 кг Діана Рисьова здобула чотири перемоги та стала чемпіонкою континентальної першості.



До збірної України з сумо ковельчанка потрапила за результатами чемпіонату України, де здобула першість.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представниця ковельської школи боротьбиздобула "золото" чемпіонату Європи з сумо, який відбувся у Шотландії.Про це пише Суспільне У ваговій категорії до 50 кг Діана Рисьова здобула чотири перемоги та стала чемпіонкою континентальної першості.До збірної України з сумо ковельчанка потрапила за результатами чемпіонату України, де здобула першість.

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