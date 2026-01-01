Волинянка виграла чемпіонат Європи з сумо

Волинянка виграла чемпіонат Європи з сумо
Представниця ковельської школи боротьби Діана Рисьова здобула "золото" чемпіонату Європи з сумо, який відбувся у Шотландії.

Про це пише Суспільне.

У ваговій категорії до 50 кг Діана Рисьова здобула чотири перемоги та стала чемпіонкою континентальної першості.

До збірної України з сумо ковельчанка потрапила за результатами чемпіонату України, де здобула першість.
Волинянка виграла чемпіонат Європи з сумо

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Теги: спортсменка, Волинь
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