У Києві кількість загиблих через масований удар РФ зросла до 21

У Києві кількість загиблих через масований удар РФ зросла до 21
Кількість загиблих унаслідок удару російських військ по Києву зросла до 21.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з даними ДСНС, постраждали через удар по столиці 85 людей, двоє з них – діти. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Київ був основним напрямком удару росіян, під час якого вони застосували 74 ракети та 496 дронів різних типів. Особливістю було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики та реактивних БпЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет та 476 безпілотників.

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Теги: Росія, війна
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