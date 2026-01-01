Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Сисоєвим

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Сисоєвим
Завтра, 3 липня, відбудеться прощання з Героєм Юрієм Сисоєвим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Сисоєв Юрій Олександрович (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.

О 9.50 тіло Юрія Сисоєва траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Молоді, 6а, де проживав військовослужбовець. Чин похорону відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00", - йдеться в повідомленні.

Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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