Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Сисоєвим

Юрієм Сисоєвим.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Сисоєв Юрій Олександрович (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.



О 9.50 тіло Юрія Сисоєва траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Молоді, 6а, де проживав військовослужбовець. Чин похорону відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00", - йдеться в повідомленні.



Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 3 липня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді."Сисоєв Юрій Олександрович (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.О 9.50 тіло Юрія Сисоєва траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Молоді, 6а, де проживав військовослужбовець. Чин похорону відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00", - йдеться в повідомленні.Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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