Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 3 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
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