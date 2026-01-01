Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 3 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 3 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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