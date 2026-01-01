В ТРЦ PortCity дітей вчитимуть ліпити фігурки із повітряного пластиліну

Юних лучан та гостей обласного центру Волині запрошують долучитися до майстер-класу із повітряного пластиліну в ТРЦ PortCity.Дійство відбудеться 3 липня о 15:00 в ігровій зоні ТРЦ PortCity, що на 3 поверсі, - повідомили організатори."Запрошуємо дітей на яскравий та творчий майстер-клас, де кожен зможе створити власну унікальну фігурку з повітряного пластиліну. На учасників чекає захопливий процес ліплення, море позитивних емоцій і готовий виріб, який можна забрати додому. Подаруйте дитині цікаве дозвілля, нові враження та можливість проявити фантазію! Чекаємо на вас у Figli Migli!" - йдеться у дописі.