В ТРЦ PortCity дітей вчитимуть ліпити фігурки із повітряного пластиліну
Сьогодні, 20:35
Юних лучан та гостей обласного центру Волині запрошують долучитися до майстер-класу із повітряного пластиліну в ТРЦ PortCity.
Дійство відбудеться 3 липня о 15:00 в ігровій зоні ТРЦ PortCity, що на 3 поверсі, - повідомили організатори.
"Запрошуємо дітей на яскравий та творчий майстер-клас, де кожен зможе створити власну унікальну фігурку з повітряного пластиліну. На учасників чекає захопливий процес ліплення, море позитивних емоцій і готовий виріб, який можна забрати додому. Подаруйте дитині цікаве дозвілля, нові враження та можливість проявити фантазію! Чекаємо на вас у Figli Migli!" - йдеться у дописі.
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Дійство відбудеться 3 липня о 15:00 в ігровій зоні ТРЦ PortCity, що на 3 поверсі, - повідомили організатори.
"Запрошуємо дітей на яскравий та творчий майстер-клас, де кожен зможе створити власну унікальну фігурку з повітряного пластиліну. На учасників чекає захопливий процес ліплення, море позитивних емоцій і готовий виріб, який можна забрати додому. Подаруйте дитині цікаве дозвілля, нові враження та можливість проявити фантазію! Чекаємо на вас у Figli Migli!" - йдеться у дописі.
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