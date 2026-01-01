Жителя Львівщини підозрюють у розбещенні 13-річної дівчинки з Волині

Жителя Львівщини підозрюють у розбещенні 13-річної дівчинки з Волині
На Волині жителя Львівщини підозрюють у розбещенні неповнолітньої.

Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.

За процесуального керівництва Луцької обласної прокуратури 22-річному жителю Львівської області повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої, зберіганні з метою розповсюдження, а також розповсюдженні зображень порнографічного характеру серед малолітніх, зберіганні з метою розповсюдження, а також розповсюдженні дитячої порнографії з використанням інформаційно-комунікаційних систем (ч. 2 ст. 156, ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч.ч. 2, 3 ст. 301-1 КК України).

Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 13-річної дівчинки, яка проживає на Волині.

Через мобільний застосунок «Telegram» він надсилав дитині порнографічні зображення та текстові повідомлення з висловлюваннями на сексуальні теми.

Окрім того, чоловік зберігав на телефоні та надсилав іншим особам відеоматеріали із дитячим порно.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори оскаржуватимуть це рішення, наполягаючи на взятті його під варту.

Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.



Досудове розслідування СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

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Теги: Волинь, Луцьк, розбещення, неповнолітня, кримінал, Львіщина, прокуратура, слідство
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