Майже 2300 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО

Майже 2300 випускників ЛНТУ отримали дипломи магістрів. ФОТО
В Луцькому національному технічному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам бакалаврату 2026 року.

Дійство тривало під символічним гаслом «Розвиток, який не зупинити», - повідомили у пресслужбі луцького "політеху".

Цьогоріч ЛНТУ випустив рекордну кількість бакалаврів - близько 2300 молодих фахівців, які успішно завершили важливий етап свого професійного становлення та зробили перший крок до нових звершень.

Із вітальним словом до випускників звернулася ректор ЛНТУ Ірина Вахович, яка привітала молодь із важливою життєвою подією, подякувала за наполегливість, віру у власні сили та побажала сміливо рухатися вперед, розвиватися, реалізовувати свої професійні мрії й залишатися частиною великої спільноти ЛНТУ.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЛНТУ, освіта, випускний, дипломи
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