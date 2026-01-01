У громаді на Волині зустріли воїна, який майже три роки був у російському полоні. ФОТО

Литовезька громада з великою радістю, щирими обіймами та сльозами на очах зустріла свого Захисника —, який після майже трьох років російського полону повернувся додому.Про це повідомили на сторінці Литовезької громади.На довгоочікувану зустріч прийшли його рідні та близькі, священнослужителі, працівники сільської ради, освітяни, друзі, знайомі, жителі громади, діти, молодь і демобілізовані Захисники.Сергія зустріли українським хлібом, щирими оплесками та синьо-жовтими прапорами. Це була мить, у якій переплелися біль пережитих років, безмежна вдячність і велика радість повернення."Дякуємо Сергію за незламність, силу духу та мужність. Попереду — непростий шлях відновлення, але він уже вдома, серед своїх людей, у рідній громаді, яка завжди чекала на нього. Нехай рідна земля, тепло близьких і підтримка кожного з нас допоможуть залікувати рани та повернутися до мирного життя. Ласкаво просимо додому, Сергію! Ми безмежно раді, що ти повернувся", - йдеться у дописі на сторінці громади.