На Донеччині загинув 25-річний воїн з Волині Артур Фринас

Чорне крило горя знову обпалило Волинь та Камінь-Каширську громаду. Ще одна родина отримала звістку про непоправну втрату.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади."1 липня 2026 р. загинув наш Захисник – Фринас Артур Вячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання у селі Коровій Яр на Донеччині. Він віддав усе, що мав – своє молоде життя, аби ми жили під вільним українським небом", - йдеться у дописі.Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.