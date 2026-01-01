На Донеччині загинув 25-річний воїн з Волині Артур Фринас
Сьогодні, 21:16
Чорне крило горя знову обпалило Волинь та Камінь-Каширську громаду. Ще одна родина отримала звістку про непоправну втрату.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.
"1 липня 2026 р. загинув наш Захисник – Фринас Артур Вячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання у селі Коровій Яр на Донеччині. Він віддав усе, що мав – своє молоде життя, аби ми жили під вільним українським небом", - йдеться у дописі.
Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.
"1 липня 2026 р. загинув наш Захисник – Фринас Артур Вячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання у селі Коровій Яр на Донеччині. Він віддав усе, що мав – своє молоде життя, аби ми жили під вільним українським небом", - йдеться у дописі.
Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув 25-річний воїн з Волині Артур Фринас
Сьогодні, 21:16
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 липня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Сисоєвим
Сьогодні, 19:10