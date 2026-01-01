На Донеччині загинув 25-річний воїн з Волині Артур Фринас

На Донеччині загинув 25-річний воїн з Волині Артур Фринас
Чорне крило горя знову обпалило Волинь та Камінь-Каширську громаду. Ще одна родина отримала звістку про непоправну втрату.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.

"1 липня 2026 р. загинув наш Захисник – Фринас Артур Вячеславович, 2001 року народження. Оборонець пішов у засвіти, виконуючи бойове завдання у селі Коровій Яр на Донеччині. Він віддав усе, що мав – своє молоде життя, аби ми жили під вільним українським небом", - йдеться у дописі.

Про дату і час зустрічі скорботного кортежу повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загибель, втрата, війна, Артур Фринас, Волинь, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителя Львівщини підозрюють у розбещенні 13-річної дівчинки з Волині
Сьогодні, 21:57
На Донеччині загинув 25-річний воїн з Волині Артур Фринас
Сьогодні, 21:16
В ТРЦ PortCity дітей вчитимуть ліпити фігурки із повітряного пластиліну
Сьогодні, 20:35
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 липня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Сисоєвим
Сьогодні, 19:10
Медіа
відео
1/8