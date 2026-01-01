«Україна повинна перемогти», - іноземні дипломати відвідали зруйновані житлові будинки в Києві





На огляд пошкоджень у Дарницькому районі Києва прибули десятки іноземців, передає кореспондентка



За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрія Даника, з-під завалів житлового будинку, куди влучила ракета, вдалося врятувати 17 людей.



«Таку кількість постраждалих на одній локації вдалося врятувати вперше — було троє, пʼятеро, максимум семеро. Це завдяки тому, що було дуже швидке розгортання рятувальних підрозділів. Ми знали про атаку й готувалися до неї», — сказав він.



Водночас Даник повідомив, що під завалами можуть залишатися ще девʼятеро людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується.



«Це виглядає жахливо. Я приїхав із Латвії, і, знаєте, ми дуже добре розуміємо, через що проходять українці. Саме тому ми є одними з найбільших союзників України. Вони <росіяни> скоюють такі злочини вже багато років, починаючи з 2014-го. І просто боляче знову і знову бачити ці руйнування та те, як гинуть люди. Саме тому ми на боці України, тому ми підтримуємо Україну. Знаєте, коли бачиш таке, ти просто розумієш, що ці жахіття мають припинитися якомога швидше, Україна повинна перемогти, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це сталося», — сказав третій секретар і політичний радник у Посольстві Латвії в Україні Александрс Міроновс.



Нагадаємо, за останніми даними ДСНС, внаслідок атаки постраждало щонайменше 85 людей, з них 2 дітей. Станом на 16:35 відомо про 21 загиблого.



Пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури й житлових будинків виникли відразу в декількох районах міста. Так, у Дарницькому районі частково зруйновані житлові п'ятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, де сталося руйнування з першого по шостий поверх, верхні поверхи 16-поверхівки та приватні будинки. Унаслідок обстрілу пошкоджені й інші житлові будинки — у багатьох квартирах повилітали вікна.



Від удару, зокрема, постраждали шестеро медичних працівників. Вони перебувають у стані середньої важкості.



За даними Повітряних сил ЗСУ, Київ був основним напрямком удару росіян, під час якого вони застосували 74 ракети й 496 дронів різних типів. Особливістю було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики й реактивних БпЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет і 476 безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародна делегація відвідала локації в Києві, які найбільше постраждали внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 2 липня. Серед них — дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн.На огляд пошкоджень у Дарницькому районі Києва прибули десятки іноземців, передає кореспондентка hromadske За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів житлового будинку, куди влучила ракета, вдалося врятувати 17 людей.«Таку кількість постраждалих на одній локації вдалося врятувати вперше — було троє, пʼятеро, максимум семеро. Це завдяки тому, що було дуже швидке розгортання рятувальних підрозділів. Ми знали про атаку й готувалися до неї», — сказав він.Водночас Даник повідомив, що під завалами можуть залишатися ще девʼятеро людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується.«Це виглядає жахливо. Я приїхав із Латвії, і, знаєте, ми дуже добре розуміємо, через що проходять українці. Саме тому ми є одними з найбільших союзників України. Вони <росіяни> скоюють такі злочини вже багато років, починаючи з 2014-го. І просто боляче знову і знову бачити ці руйнування та те, як гинуть люди. Саме тому ми на боці України, тому ми підтримуємо Україну. Знаєте, коли бачиш таке, ти просто розумієш, що ці жахіття мають припинитися якомога швидше, Україна повинна перемогти, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це сталося», — сказав третій секретар і політичний радник у Посольстві Латвії в УкраїніНагадаємо, за останніми даними ДСНС, внаслідок атаки постраждало щонайменше 85 людей, з них 2 дітей. Станом на 16:35 відомо про 21 загиблого.Пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури й житлових будинків виникли відразу в декількох районах міста. Так, у Дарницькому районі частково зруйновані житлові п'ятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, де сталося руйнування з першого по шостий поверх, верхні поверхи 16-поверхівки та приватні будинки. Унаслідок обстрілу пошкоджені й інші житлові будинки — у багатьох квартирах повилітали вікна.Від удару, зокрема, постраждали шестеро медичних працівників. Вони перебувають у стані середньої важкості.За даними Повітряних сил ЗСУ, Київ був основним напрямком удару росіян, під час якого вони застосували 74 ракети й 496 дронів різних типів. Особливістю було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики й реактивних БпЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет і 476 безпілотників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію