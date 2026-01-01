Чотири роки вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Барана

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув житель селища Локачі, солдатПро це повідомили у громаді."Андрій Валерійович загинув ще у 2022 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця.Висловлюємо щире співчуття матері, батькові, членам сім'ї, рідним та близьким.За розпорядженням селищного голови відзавтра в громаді оголошено триденну жалобу!Закликаємо керівників установ та закладів приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.