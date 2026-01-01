Чотири роки вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Барана
Сьогодні, 16:19
Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув житель селища Локачі, солдат Баран Андрій Валерійович.
Про це повідомили у громаді.
"Андрій Валерійович загинув ще у 2022 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця.
Висловлюємо щире співчуття матері, батькові, членам сім'ї, рідним та близьким.
За розпорядженням селищного голови відзавтра в громаді оголошено триденну жалобу!
Закликаємо керівників установ та закладів приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Андрій Валерійович загинув ще у 2022 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця.
Висловлюємо щире співчуття матері, батькові, членам сім'ї, рідним та близьким.
За розпорядженням селищного голови відзавтра в громаді оголошено триденну жалобу!
Закликаємо керівників установ та закладів приспустити державний прапор з чорною стрічкою, а жителів громади утриматись від святкувань", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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