У Луцьку п'яний водій втікав від патрульних та скоїв ДТП. ВІДЕО

Тікав від патрульних: у Луцьку водій з ознаками алкогольного спʼяніння скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні під час дії комендантської години ми помітили автомобіль Lexus, водій якого рухався містом.Інспектори подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу. Втім, водій проігнорував вимогу, різко збільшив швидкість та почав тікати.Невдовзі, на вулиці Конякіна, керманич не впорався з керуванням і здійснив наїзд на перешкоду", - йдеться в повідомленні.Під час спілкування з 26-річним водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння як на місці зупинки, так і в медичному закладі чоловік відмовився.На порушника інспектори склали адміністративні матеріали за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння);ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу);ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.