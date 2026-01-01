У Луцьку в останню дорогу провели Героя Володимира Андрійчука





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Андрійчук Володимир Миколайович (26.04.1980 року народження) загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.



Провести Героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі громади.



Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чин похорону відбувся сьогодні, 2 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Андрійчук Володимир Миколайович (26.04.1980 року народження) загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.Провести Героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі громади.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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