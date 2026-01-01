У Луцьку в останню дорогу провели Героя Володимира Андрійчука
Сьогодні, 14:03
Чин похорону відбувся сьогодні, 2 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Андрійчук Володимир Миколайович (26.04.1980 року народження) загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Провести Героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі громади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Андрійчук Володимир Миколайович (26.04.1980 року народження) загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Провести Героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі та небайдужі жителі громади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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