Шахрайка в Луцьку видурила 200 тисяч у дружини пораненого військового

виманювала гроші у дружини пораненого військового. Для цього вона використала Viber і обіцянки “вирішити питання” з медичними документами.



Про це повідомляє



Жінка знала потерпілу особисто та була в курсі її проблеми. Дружина військового шукала спосіб оформити документи для звільнення чоловіка зі служби після поранення.



Саме на цьому й зіграла зловмисниця. Вона написала їй у Viber, видаючи себе за іншу людину, і запевнила, що може допомогти з оформленням необхідних медичних довідок.



За даними слідства, перекази тривали з липня 2025 року до січня 2026 року. За цей час потерпіла віддала 195 344 гривні.



Щоб не викликати підозр, шахрайка використовувала рахунки одразу в п’яти банках — Кредобанку, Акцент-Банку, Сенс Банку, АльянсБанку та ПриватБанку.



Гроші надходили частинами. Серед сум були 17 000 гривень, 18 006 гривень, 22 575 гривень, 72 763 гривні та ще 65 000 гривень.



Усі кошти вона витрачала на особисті покупки в магазинах Луцького району. Для контролю переказів тримала окремий телефон із банківськими застосунками.



16 червня 2026 року Луцький міськрайонний суд виніс вирок. Обвинувачена повністю визнала свою провину.



Суд врахував, що раніше вона не мала судимостей, виховує малолітню дитину, а її чоловік є учасником бойових дій з інвалідністю III групи. Потерпіла також просила не відправляти жінку за ґрати.



У результаті суд призначив три роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком один рік. Збитки поки не повернули, але сторони погодили графік компенсації.



Правоохоронці нагадують, що Viber залишається одним із головних каналів для шахрайства. Особливо небезпечні схеми, де аферисти пропонують “вирішити питання” з ВЛК, документами чи відстрочкою.



Фахівці радять перевіряти будь-які такі пропозиції лише через офіційні органи. Якщо повідомлення приходить нібито від знайомого, варто спершу зателефонувати йому напряму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку шахрайка понад пів рокуу дружини пораненого військового. Для цього вона використала Viber і обіцянки “вирішити питання” з медичними документами.Про це повідомляє Експерт із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.Жінка знала потерпілу особисто та була в курсі її проблеми. Дружина військового шукала спосіб оформити документи для звільнення чоловіка зі служби після поранення.Саме на цьому й зіграла зловмисниця. Вона написала їй у Viber, видаючи себе за іншу людину, і запевнила, що може допомогти з оформленням необхідних медичних довідок.За даними слідства, перекази тривали з липня 2025 року до січня 2026 року. За цей час потерпіла віддала 195 344 гривні.Щоб не викликати підозр, шахрайка використовувала рахунки одразу в п’яти банках — Кредобанку, Акцент-Банку, Сенс Банку, АльянсБанку та ПриватБанку.Гроші надходили частинами. Серед сум були 17 000 гривень, 18 006 гривень, 22 575 гривень, 72 763 гривні та ще 65 000 гривень.Усі кошти вона витрачала на особисті покупки в магазинах Луцького району. Для контролю переказів тримала окремий телефон із банківськими застосунками.16 червня 2026 року Луцький міськрайонний суд виніс вирок. Обвинувачена повністю визнала свою провину.Суд врахував, що раніше вона не мала судимостей, виховує малолітню дитину, а її чоловік є учасником бойових дій з інвалідністю III групи. Потерпіла також просила не відправляти жінку за ґрати.У результаті суд призначив три роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком один рік. Збитки поки не повернули, але сторони погодили графік компенсації.Правоохоронці нагадують, що Viber залишається одним із головних каналів для шахрайства. Особливо небезпечні схеми, де аферисти пропонують “вирішити питання” з ВЛК, документами чи відстрочкою.Фахівці радять перевіряти будь-які такі пропозиції лише через офіційні органи. Якщо повідомлення приходить нібито від знайомого, варто спершу зателефонувати йому напряму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію