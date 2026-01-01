На Волині 5-річна дівчинка впала з гойдалки та отримала переломи кісток

У Володимирському ТМО мініінвазивно прооперували 5-річну дівчинку після падіння з гойдалки.Про це повідомили у медзакладі.Дитячі розваги, на жаль, іноді завершуються травмами. Саме так сталося з 5-річною маленькою пацієнткою, яка внаслідок падіння з гойдалки отримала важку травму - перелом обох кісток передпліччя в середній третині зі 100%-вим зміщенням.Батьки дівчинки прийняли рішення негайно звернутися за допомогою саме до нашого закладу і привезли дитину в Володимирське ТМО ургентно з іншого міста. І вони не помилилися з вибором.Завдяки професіоналізму нашої команди ортопедів-травматологів, дитині провели сучасну, високотехнологічну операцію без великих розрізів та довгої реабілітації через маленькі проколи розміром до 1 сантиметра.Лікарі виконали закриту репозицію, тобто зіставили зміщені кістки без «відкритого» хірургічного втручання.Провели внутрішньокісткову фіксацію TEN (титановими еластичними стержнями): через два крихітні проколи (близько 1см) кістки були надійно зафіксовані зсередини двома еластичними тенами.Для дитини таке втручання це про відсутність великих шрамів, значне зниження больового синдрому, швидке зрощення кісток та можливість повернутися до активного життя набагато швидше, ніж при класичних методах лікування.Наразі маленька пацієнтка почувається добре та перебуває під пильним наглядом лікарів.