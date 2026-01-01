Волиняни віддадуть останню шану Герою Олександру Кузнєцову
Сьогодні, 11:01
У Нововолинську громада завтра, 3 липня, прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Олександром Кузнєцовим.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер оприлюднив інформацію щодо поховання Героя Олександра Кузнєцова.
Зокрема у пʼятницю, 3 липня, о 11:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ. «Коридором шани проводимо Захисника до Свято-Михайлівського храму, що на 15-му мікрорайоні. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив міський голова.
За його словами, після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Захисник: 15-й мікрорайон, будинок 10. Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер оприлюднив інформацію щодо поховання Героя Олександра Кузнєцова.
Зокрема у пʼятницю, 3 липня, о 11:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ. «Коридором шани проводимо Захисника до Свято-Михайлівського храму, що на 15-му мікрорайоні. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив міський голова.
За його словами, після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Захисник: 15-й мікрорайон, будинок 10. Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.
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