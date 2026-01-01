Волиняни віддадуть останню шану Герою Олександру Кузнєцову

полеглим військовослужбовцем Олександром Кузнєцовим.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер оприлюднив інформацію щодо поховання Героя Олександра Кузнєцова.



Зокрема у пʼятницю, 3 липня, о 11:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ. «Коридором шани проводимо Захисника до Свято-Михайлівського храму, що на 15-му мікрорайоні. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив міський голова.



За його словами, після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Захисник: 15-й мікрорайон, будинок 10. Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську громада завтра, 3 липня, прощатиметься ізПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаМер оприлюднив інформацію щодо поховання Героя Олександра Кузнєцова.Зокрема у пʼятницю, 3 липня, о 11:45 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ. «Коридором шани проводимо Захисника до Свято-Михайлівського храму, що на 15-му мікрорайоні. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив міський голова.За його словами, після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Захисник: 15-й мікрорайон, будинок 10. Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна памʼять!» - додав Борис Карпус.

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