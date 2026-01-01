Важливий логістичний маршрут: на Волині відновлюють трасу державного значення. ФОТО

На автомобільній дорозі державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече тривають роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття методом влаштування великих карт.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Цього тижня дорожньо-ремонтні бригади підрядного підприємства працюють на ділянці Вужиськ – Буцин. Тут відновлюють найбільш зношені відтинки дороги, щоб забезпечити безпечний та комфортний проїзд для всіх учасників дорожнього руху.Особливе значення цієї ділянки зумовлене її логістичною роллю. Автошлях М-19 веде до пункту пропуску «Доманове», який наразі залишається основним гуманітарним маршрутом повернення українців з тимчасово окупованих територій через Білорусь.Хід виконання робіт проінспектував очільник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Олег Кравцов.«Зосереджуємо ресурси на відновленні найбільш проблемних ділянок доріг державного значення, які мають важливе соціальне та логістичне значення. М-19 є одним із ключових автошляхів Волині, тому забезпечення його належного експлуатаційного стану залишається нашим пріоритетом», – зазначив під час робочої поїздки Олег Кравцов.Загалом від початку дорожньо-будівельного сезону на автошляху М-19 у межах Волинської області методом великих карт уже відновлено понад 66 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.Такі роботи дозволяють комплексно усувати деформації дорожнього полотна на найбільш проблемних ділянках, продовжувати термін служби покриття та підвищувати безпеку дорожнього руху.Окрім влаштування великих карт, дорожники продовжують ліквідовувати локальні пошкодження покриття методом ямкового ремонту.Закликаємо водіїв бути уважними в місцях проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та завчасно знижувати швидкість руху.