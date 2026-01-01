Зеленський зробив гучну заяву про операцію в Криму





Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в середу, 24 червня, - пише



"На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну", - сказав глава держави.



Зеленський окремо наголосив на важливості операції щодо тимчасово окупованого Криму.



"Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована", - заявив президент, додавши, що перебіг подій підтверджує правильність обраного підходу.



За словами Зеленського, під час консультацій із партнерами в межах G7 Україна обговорила додаткові рішення, реалізація яких залежить від міжнародної підтримки.



"Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", - заявив президент.



Глава держави додав, що Україна розраховує на позитивну відповідь союзників і наголосив, що партнери добре розуміють, про які саме потреби української сторони йдеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили не дозволяють Росії використовувати тимчасово окуповані території як інструмент для затягування війни та закріплення окупації.Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в середу, 24 червня, - пише "Кореспондент". "На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну", - сказав глава держави.Зеленський окремо наголосив на важливості операції щодо тимчасово окупованого Криму."Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована", - заявив президент, додавши, що перебіг подій підтверджує правильність обраного підходу.За словами Зеленського, під час консультацій із партнерами в межах G7 Україна обговорила додаткові рішення, реалізація яких залежить від міжнародної підтримки."Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", - заявив президент.Глава держави додав, що Україна розраховує на позитивну відповідь союзників і наголосив, що партнери добре розуміють, про які саме потреби української сторони йдеться.

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