Зеленський зробив гучну заяву про операцію в Криму
Сьогодні, 03:41
Українські сили не дозволяють Росії використовувати тимчасово окуповані території як інструмент для затягування війни та закріплення окупації.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в середу, 24 червня, - пише "Кореспондент".
"На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну", - сказав глава держави.
Зеленський окремо наголосив на важливості операції щодо тимчасово окупованого Криму.
"Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована", - заявив президент, додавши, що перебіг подій підтверджує правильність обраного підходу.
За словами Зеленського, під час консультацій із партнерами в межах G7 Україна обговорила додаткові рішення, реалізація яких залежить від міжнародної підтримки.
"Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", - заявив президент.
Глава держави додав, що Україна розраховує на позитивну відповідь союзників і наголосив, що партнери добре розуміють, про які саме потреби української сторони йдеться.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в середу, 24 червня, - пише "Кореспондент".
"На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну", - сказав глава держави.
Зеленський окремо наголосив на важливості операції щодо тимчасово окупованого Криму.
"Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована", - заявив президент, додавши, що перебіг подій підтверджує правильність обраного підходу.
За словами Зеленського, під час консультацій із партнерами в межах G7 Україна обговорила додаткові рішення, реалізація яких залежить від міжнародної підтримки.
"Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", - заявив президент.
Глава держави додав, що Україна розраховує на позитивну відповідь союзників і наголосив, що партнери добре розуміють, про які саме потреби української сторони йдеться.
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