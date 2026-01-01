У Луцьку почали працювати вуличні душі





Про це повідомляє секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.



Освіжитися можна на майдані Братський міст, проспекті Волі біля фонтану «Квітка», Київському майдані, Театральному майдані (запрацює завтра) та на головній алеї в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



Усі системи перевірили та підготували до роботи. Особливо актуальними вони будуть напередодні вихідних, коли синоптики прогнозують пікові температури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запрацювали вуличні душі та системи туманоутворення, які допомагають легше переносити спеку в найгарячіші дні літа.Про це повідомляє секретар Луцької міської радиОсвіжитися можна на майдані Братський міст, проспекті Волі біля фонтану «Квітка», Київському майдані, Театральному майдані (запрацює завтра) та на головній алеї в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Усі системи перевірили та підготували до роботи. Особливо актуальними вони будуть напередодні вихідних, коли синоптики прогнозують пікові температури.

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