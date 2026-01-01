Експертиза підтвердила загибель на Донеччині волинянина Сергія Полянського
Сьогодні, 23:19
Волинь знову сколихнулася від страшної звістки про втрату на війні воїна-краянина. ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Мар'янівської громади.
Про це повідомили на сторінці Мар'янівської селищної ради.
"З великим сумом у серці повідомляємо про непоправну втрату- загибель нашого земляка Полянського Сергія Андрійовича,15.11.1996 року народження жителя села Довгів. Більше року рідні мали надію та результати ДНК- експертизи офіційно підтвердили, що солдат Полянський Сергій Андрійович загинув 20.04.2025 року під час виконання обов’язків військової служби, завдань пов’язаних із захистом Батьківщини в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Розпорядженням секретаря Мар’янівської селищної ради від 24.06.2026р. № 70-р у Мар’янівській громаді 24.06 - 26.06.2026р. оголошено днями жалоби.
Про зустріч та поховання загиблого Героя Сергія Полянського буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили на сторінці Мар'янівської селищної ради.
"З великим сумом у серці повідомляємо про непоправну втрату- загибель нашого земляка Полянського Сергія Андрійовича,15.11.1996 року народження жителя села Довгів. Більше року рідні мали надію та результати ДНК- експертизи офіційно підтвердили, що солдат Полянський Сергій Андрійович загинув 20.04.2025 року під час виконання обов’язків військової служби, завдань пов’язаних із захистом Батьківщини в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Розпорядженням секретаря Мар’янівської селищної ради від 24.06.2026р. № 70-р у Мар’янівській громаді 24.06 - 26.06.2026р. оголошено днями жалоби.
Про зустріч та поховання загиблого Героя Сергія Полянського буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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