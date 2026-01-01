У Луцьку мешканцям зруйнованого росіянами будинку виділили 25 мільйонів





Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.



На це з міського бюджету в Луцьку планують спрямувати близько 25 мільйонів гривень. Люди отримають житлові сертифікати від держави за знищене майно, а міська рада додатково надасть матеріальну допомогу.



Розмір виплати залежатиме від площі житла: 5021 гривня за квадратний метр, максимальна сума - 350 тисяч гривень. Кошти надходитимуть людям на банківські рахунки, а використати їх можна буде на ремонт, меблі, побутову техніку чи інші необхідні речі.



"Державної компенсації часто недостатньо для придбання житла, аналогічного втраченому, тож є потреба у вдосконаленні цих механізмів. Тому для мешканців організують зустріч із місцевими забудовниками, аби допомогти знайти можливі варіанти придбання квартир. Отримати матеріальну допомогу від громади мешканці зможуть після купівлі нового житла. Документи розглядатиме спеціальна комісія, а остаточне рішення ухвалюватиме виконавчий комітет", - написала Катерина Шкльода.



Нагадаємо, багатоквартирний житловий будинок на вулиці Озерецька, 12 Мешканці будинку на вулиці Озерецькій, 12, який був зруйнований внаслідок російського ракетного удару, отримають додаткову підтримку від Луцької громади.Про це повідомила секретар Луцької міської радиНа це з міського бюджету в Луцьку планують спрямувати близько 25 мільйонів гривень. Люди отримають житлові сертифікати від держави за знищене майно, а міська рада додатково надасть матеріальну допомогу.Розмір виплати залежатиме від площі житла: 5021 гривня за квадратний метр, максимальна сума - 350 тисяч гривень. Кошти надходитимуть людям на банківські рахунки, а використати їх можна буде на ремонт, меблі, побутову техніку чи інші необхідні речі."Державної компенсації часто недостатньо для придбання житла, аналогічного втраченому, тож є потреба у вдосконаленні цих механізмів. Тому для мешканців організують зустріч із місцевими забудовниками, аби допомогти знайти можливі варіанти придбання квартир. Отримати матеріальну допомогу від громади мешканці зможуть після купівлі нового житла. Документи розглядатиме спеціальна комісія, а остаточне рішення ухвалюватиме виконавчий комітет", - написала Катерина Шкльода.Нагадаємо, багатоквартирний житловий будинок на вулиці Озерецька, 12 зазнав руйнування внаслідок російського ракетного обстрілу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію