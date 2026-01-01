У Луцьку відбувся музично-поетичний вечір «Створення світів» у межах відзначення 600-річчя З’їзду монархів

У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся особливий музично-поетичний вечір «Створення світів», який став частиною культурних заходів до 600-річчя З’їзду європейських монархів у Луцьку.Творчість видатної української поетесита литовського митцяоб’єдналася в єдиному мистецькому просторі, де поезія та музика створили глибокий діалог культур, епох і людських почуттів.Учасниками проєкту стали литовські митці — піаністита, а також акторка. Їхні виступи подарували глядачам незабутні емоції та нові мистецькі відкриття.У театрі зазначають, що такі події вкотре підтверджують міцні культурні зв’язки між Україною та Литвою й утверджують Луцьк як простір зустрічі культур, творчості та взаєморозуміння.Директор-художній керівник театруподякував учасникам проєкту за співпрацю та високий мистецький рівень заходу. Він також наголосив на важливості подібних ініціатив для розвитку міжнародного культурного діалогу та зміцнення українсько-литовських культурних зв’язків.Наприкінці заходу організатори подякували глядачам: «Дякуємо всім, хто розділив цей вечір разом із нами».