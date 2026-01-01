У Луцьку відбувся музично-поетичний вечір «Створення світів» у межах відзначення 600-річчя З’їзду монархів
24 червня, 21:30
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся особливий музично-поетичний вечір «Створення світів», який став частиною культурних заходів до 600-річчя З’їзду європейських монархів у Луцьку.
Творчість видатної української поетеси Лесі Українки та литовського митця Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса об’єдналася в єдиному мистецькому просторі, де поезія та музика створили глибокий діалог культур, епох і людських почуттів.
Учасниками проєкту стали литовські митці — піаністи Рокас Зубовас та Соната Девейкіте-Зубовене, а також акторка Крістіна Кісєльовайте. Їхні виступи подарували глядачам незабутні емоції та нові мистецькі відкриття.
У театрі зазначають, що такі події вкотре підтверджують міцні культурні зв’язки між Україною та Литвою й утверджують Луцьк як простір зустрічі культур, творчості та взаєморозуміння.
Директор-художній керівник театру Сергій Скулинець подякував учасникам проєкту за співпрацю та високий мистецький рівень заходу. Він також наголосив на важливості подібних ініціатив для розвитку міжнародного культурного діалогу та зміцнення українсько-литовських культурних зв’язків.
Наприкінці заходу організатори подякували глядачам: «Дякуємо всім, хто розділив цей вечір разом із нами».
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Творчість видатної української поетеси Лесі Українки та литовського митця Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса об’єдналася в єдиному мистецькому просторі, де поезія та музика створили глибокий діалог культур, епох і людських почуттів.
Учасниками проєкту стали литовські митці — піаністи Рокас Зубовас та Соната Девейкіте-Зубовене, а також акторка Крістіна Кісєльовайте. Їхні виступи подарували глядачам незабутні емоції та нові мистецькі відкриття.
У театрі зазначають, що такі події вкотре підтверджують міцні культурні зв’язки між Україною та Литвою й утверджують Луцьк як простір зустрічі культур, творчості та взаєморозуміння.
Директор-художній керівник театру Сергій Скулинець подякував учасникам проєкту за співпрацю та високий мистецький рівень заходу. Він також наголосив на важливості подібних ініціатив для розвитку міжнародного культурного діалогу та зміцнення українсько-литовських культурних зв’язків.
Наприкінці заходу організатори подякували глядачам: «Дякуємо всім, хто розділив цей вечір разом із нами».
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