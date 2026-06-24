У Білорусі вимкнули ретранслятори для коригування російських «шахедів» під час атак на Україну

Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по українській території, припинили свою роботу.



Як повідомляє



Зеленський зазначив, що цю інформацію йому надав головнокомандувач Олександр Сирський, а також розвідувальні відомства.



"За наявною інформацією, яку мені доповідав Головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх чи ні – я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", – сказав він.



Зеленський 19 червня заявив, що Мінську слід демонтувати ретранслятори, які, за твердженням Києва, допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України.



Пізніше Зеленський повідомив, що Україна знає про чотири такі об’єкти у Брестській та Гомельській областях, і дав тиждень на їх демонтаж, попередивши, що в іншому разі Україна може ліквідувати ці об’єкти самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по українській території, припинили свою роботу.Як повідомляє "Європейська правда" , про це він розповів під час спілкування з журналістами.Зеленський зазначив, що цю інформацію йому надав головнокомандувач, а також розвідувальні відомства."За наявною інформацією, яку мені доповідав Головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх чи ні – я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", – сказав він.Зеленський 19 червня заявив, що Мінську слід демонтувати ретранслятори, які, за твердженням Києва, допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України.Пізніше Зеленський повідомив, що Україна знає про чотири такі об’єкти у Брестській та Гомельській областях, і дав тиждень на їх демонтаж, попередивши, що в іншому разі Україна може ліквідувати ці об’єкти самостійно.

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