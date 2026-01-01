Скільки лучан звернулися до лікарні через нестерпну спеку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
За добу до приймального відділення екстреної меддопомоги Луцька звернулися 180 людей. З них 20% — із серцево-судинними захворюваннями, ще 10% — із гіпертонічними кризами.
Про це 24 червня розповіла завідувачка приймального відділення екстреноїмедичної допомоги Неля Федорчук. З її слів, у спеку кількість таких звернень зростає на 10%, - пише Суспільне.
Історії пацієнтів
Людмила Матвійчук – одна з пацієнток, яких госпіталізували. Жінка розповіла, що одразу викликала швидку, але не думала, що усе закінчиться лікарняною палатою.
"Я знервувалася вдень, —говорить жінка. — Вночі мені стала крутитись голова. В 7:00 ранку, я не могла з ліжка встати, ні руками поворухнути, ні язиком, ні нічого не могла. Тому подзвонила зразу на швидку".
Зі слів завідувачки неврологічного відділення Медоб’єднання Луцької тергромади Ольги Білецької, у пенсіонерки діагностували геміпарез.
Волинянка Ганна Коломієць на ногах перенесла інсульт. Впродовж шести днів жінка самотужки намагалася лікуватися. Тепер лікується у неврологічному відділенні.
"Літо, жарко, але ж треба було попрати одяг, — розповідає пацієнтка. — Так получилось, що перегрілась трохи на сонці, перевтомилася і мені стало недобре. Хоча я знала, що це вже явні ознаки предінсультного стану. Думаю: "Та як-то так, може пройде, а воно не прийшло".
Як піклуватись про здоров'я в спеку
У спеку потрібно дотримуватись рекомендацій медиків, каже Неля Федорчук. Найперше — уникати прямого сонячного проміння. Зокрема, у "пікові" години, з 11:00 до 16:00. Головним атребутом гардеробу має бути капелюх, одяг ліпше обирати світлих кольорів.
"Буває людина має хронічні серцево-судинні захворювання, то вона повинна виходити на прогуляку і в кишенці мати якісь медикаменти на випадок, якщо стане зле, — наголошує лікарка. — Також треба мати з собою бутилочку води".
Якщо ви побачили на вулиці людину, яка погано себе почуває через спеку, Неля Федорчук радить її відвести в прохолодне місце і посадити, розтібнути комір, дати води. У разі погіршення стану — викликати швидку.
Довідково: пік спеки у Луцьку синоптики прогнозують на 28 та 29 червня, розповіла провідна синоптикиня Волинського центру гідрометеорології Валентина Набока. У ці дні температура коливатиметься від 33 до 38 градусів тепла.
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Про це 24 червня розповіла завідувачка приймального відділення екстреноїмедичної допомоги Неля Федорчук. З її слів, у спеку кількість таких звернень зростає на 10%, - пише Суспільне.
Історії пацієнтів
Людмила Матвійчук – одна з пацієнток, яких госпіталізували. Жінка розповіла, що одразу викликала швидку, але не думала, що усе закінчиться лікарняною палатою.
"Я знервувалася вдень, —говорить жінка. — Вночі мені стала крутитись голова. В 7:00 ранку, я не могла з ліжка встати, ні руками поворухнути, ні язиком, ні нічого не могла. Тому подзвонила зразу на швидку".
Зі слів завідувачки неврологічного відділення Медоб’єднання Луцької тергромади Ольги Білецької, у пенсіонерки діагностували геміпарез.
Волинянка Ганна Коломієць на ногах перенесла інсульт. Впродовж шести днів жінка самотужки намагалася лікуватися. Тепер лікується у неврологічному відділенні.
"Літо, жарко, але ж треба було попрати одяг, — розповідає пацієнтка. — Так получилось, що перегрілась трохи на сонці, перевтомилася і мені стало недобре. Хоча я знала, що це вже явні ознаки предінсультного стану. Думаю: "Та як-то так, може пройде, а воно не прийшло".
Як піклуватись про здоров'я в спеку
У спеку потрібно дотримуватись рекомендацій медиків, каже Неля Федорчук. Найперше — уникати прямого сонячного проміння. Зокрема, у "пікові" години, з 11:00 до 16:00. Головним атребутом гардеробу має бути капелюх, одяг ліпше обирати світлих кольорів.
"Буває людина має хронічні серцево-судинні захворювання, то вона повинна виходити на прогуляку і в кишенці мати якісь медикаменти на випадок, якщо стане зле, — наголошує лікарка. — Також треба мати з собою бутилочку води".
Якщо ви побачили на вулиці людину, яка погано себе почуває через спеку, Неля Федорчук радить її відвести в прохолодне місце і посадити, розтібнути комір, дати води. У разі погіршення стану — викликати швидку.
Довідково: пік спеки у Луцьку синоптики прогнозують на 28 та 29 червня, розповіла провідна синоптикиня Волинського центру гідрометеорології Валентина Набока. У ці дні температура коливатиметься від 33 до 38 градусів тепла.
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