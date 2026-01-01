Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 25 червня



Луцьк



Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.



Область



Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 25 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

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