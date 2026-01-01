Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 25 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 25 червня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 25 червня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині потонув школяр
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 червня
Сьогодні, 20:00
Коли біметалеві радіатори — єдино правильний вибір
Сьогодні, 19:53
Луцьк попрощався з Героєм Андрієм Максимчуком
Сьогодні, 19:04
На доплати вчителям у Луцькій громаді виділять ще 10 мільйонів
Сьогодні, 18:17