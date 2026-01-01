Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 25 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 25 червня

Луцьк

Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Область

Малохмарно. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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