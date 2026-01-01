Луцьк попрощався з Героєм Андрієм Максимчуком

Луцьк попрощався з Героєм Андрієм Максимчуком
Сьогодні, 24 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця Андрія Максимчука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Андрій Васильович Максимчук (31.12.1996 року народження) загинув 13 грудня 2024 року у районі населеного пункту Констянтинопольське Покровського району Донецької області.

Поховали захисника на кладовищі у селі Тростянець.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Луцьк попрощався з Героєм Андрієм Максимчуком
Луцьк попрощався з Героєм Андрієм Максимчуком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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