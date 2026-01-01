На доплати вчителям у Луцькій громаді виділять ще 10 мільйонів





Про це стало відомо 24 червня на сесії Луцької міської ради, пишуть



Директорка департаменту фінансів та бюджету міської ради Лілія Єлова інформувала, що на заробітну плату для працівників закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з бюджету громади буде додатково передбачено 10 мільйонів гривень.



«У липні ми будемо розглядати зміни до бюджету і плануємо спрямувати кошти на підняття заробітної плати та стимулювання працівників закладів освіти», – сказала Лілія Єлова.



В. о. голови Луцької міської ради Катерина Шкльода прокоментувала: «Додаткові кошти на забезпечення заробітних плат працівників освіти, культури і соціальної сфери буде передбачено на наступній сесії в липні. За результатами півріччя будемо бачити перевиконання і поступово додавати кошти для того, щоб мати змогу виплатити заробітну плату педагогам на належному рівні».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На доплати до заробітних плат педагогам із бюджету Луцької громади в липні планують передбачити додатково 10 мільйонів гривень.Про це стало відомо 24 червня на сесії Луцької міської ради, пишуть Волинські новини Директорка департаменту фінансів та бюджету міської радиінформувала, що на заробітну плату для працівників закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з бюджету громади буде додатково передбачено 10 мільйонів гривень.«У липні ми будемо розглядати зміни до бюджету і плануємо спрямувати кошти на підняття заробітної плати та стимулювання працівників закладів освіти», – сказала Лілія Єлова.В. о. голови Луцької міської радипрокоментувала: «Додаткові кошти на забезпечення заробітних плат працівників освіти, культури і соціальної сфери буде передбачено на наступній сесії в липні. За результатами півріччя будемо бачити перевиконання і поступово додавати кошти для того, щоб мати змогу виплатити заробітну плату педагогам на належному рівні».

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