На Світязі біля озера спалахнув очерет

У селі Світязь Шацької громади рятувальники ліквідували пожежу очерету — лихо трапилось в обідню пору на вулиці Набережній.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вогнеборці ДСНС з селища Шацьк оперативно провели розгортання і погасили полум’я водяним стволом, вчасно локалізувавши пожежу та зупинили поширення вогню за 15 хв після повідомлення на лінію 101.«Яка ж причина?», — спитаєте ви. На жаль, відпочивальників зараз на озері багато, хто з них спричинив пожежу з необережності…" - зазначають рятувальники.