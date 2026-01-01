На Світязі біля озера спалахнув очерет
Сьогодні, 17:00
У селі Світязь Шацької громади рятувальники ліквідували пожежу очерету — лихо трапилось в обідню пору на вулиці Набережній.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогнеборці ДСНС з селища Шацьк оперативно провели розгортання і погасили полум’я водяним стволом, вчасно локалізувавши пожежу та зупинили поширення вогню за 15 хв після повідомлення на лінію 101.
«Яка ж причина?», — спитаєте ви. На жаль, відпочивальників зараз на озері багато, хто з них спричинив пожежу з необережності…" - зазначають рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогнеборці ДСНС з селища Шацьк оперативно провели розгортання і погасили полум’я водяним стволом, вчасно локалізувавши пожежу та зупинили поширення вогню за 15 хв після повідомлення на лінію 101.
«Яка ж причина?», — спитаєте ви. На жаль, відпочивальників зараз на озері багато, хто з них спричинив пожежу з необережності…" - зазначають рятувальники.
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