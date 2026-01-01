На Світязі біля озера спалахнув очерет

На Світязі біля озера спалахнув очерет
У селі Світязь Шацької громади рятувальники ліквідували пожежу очерету — лихо трапилось в обідню пору на вулиці Набережній.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вогнеборці ДСНС з селища Шацьк оперативно провели розгортання і погасили полум’я водяним стволом, вчасно локалізувавши пожежу та зупинили поширення вогню за 15 хв після повідомлення на лінію 101.

«Яка ж причина?», — спитаєте ви. На жаль, відпочивальників зараз на озері багато, хто з них спричинив пожежу з необережності…" - зазначають рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світязь, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі біля озера спалахнув очерет
Сьогодні, 17:00
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з воїном Юрієм Клевцем
Сьогодні, 16:35
Після купання в озері Світязь відпочивальники масово скаржаться на свербіж і висип на тілі: у чому причина
Сьогодні, 16:07
Центральне чи автономне опалення: чому одна й та сама батарея може працювати зовсім по-різному
Сьогодні, 15:41
У Луцьку п'яний 19-річний водій в'їхав у пішохідне огородження та втік
Сьогодні, 15:36
Медіа
відео
1/8