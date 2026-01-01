Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з воїном Юрієм Клевцем

У четвер, 25 червня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.Клевець Юрій Павлович (03.03.1980 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.О 10.30 тіло Юрія Клевця траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до до храму Покрови Пресвятої Богородиці в с.Княгининок, де об 11.00 відбудеться чин похорону. Опісля траурна процесія вирушить до будинку на вул.Соборна 107.Поховають захисника на кладовищі у селі Княгининок.