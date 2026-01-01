На Волині потонув школяр
Сьогодні, 20:35
У місті Рожище на місцевій водоймі сталася трагедія – загинув підліток, учень старших класів.
Нещасний випадок трапився по обіді у середу, 24 червня, повідомляє Район.Рожище.
За попередньою інформацією, хлопець відпочивав біля водойми разом з іншими дітьми та пішов купатися.
Розповідають, що підліток заплив занадто далеко від берега й не зміг самостійно повернутися. На місце події викликали рятувальників.
Однак врятувати дитину не вдалося.
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Нещасний випадок трапився по обіді у середу, 24 червня, повідомляє Район.Рожище.
За попередньою інформацією, хлопець відпочивав біля водойми разом з іншими дітьми та пішов купатися.
Розповідають, що підліток заплив занадто далеко від берега й не зміг самостійно повернутися. На місце події викликали рятувальників.
Однак врятувати дитину не вдалося.
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