На Волині потонув школяр





Нещасний випадок трапився по обіді у середу, 24 червня, повідомляє



За попередньою інформацією, хлопець відпочивав біля водойми разом з іншими дітьми та пішов купатися.



Розповідають, що підліток заплив занадто далеко від берега й не зміг самостійно повернутися. На місце події викликали рятувальників.



Однак врятувати дитину не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище на місцевій водоймі сталася трагедія – загинув підліток, учень старших класів.Нещасний випадок трапився по обіді у середу, 24 червня, повідомляє Район.Рожище За попередньою інформацією, хлопець відпочивав біля водойми разом з іншими дітьми та пішов купатися.Розповідають, що підліток заплив занадто далеко від берега й не зміг самостійно повернутися. На місце події викликали рятувальників.Однак врятувати дитину не вдалося.Працівники екстрених служб дістали з води тіло загиблого. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

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