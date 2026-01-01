На Волині потонув школяр

На Волині потонув школяр
У місті Рожище на місцевій водоймі сталася трагедія – загинув підліток, учень старших класів.

Нещасний випадок трапився по обіді у середу, 24 червня, повідомляє Район.Рожище.

За попередньою інформацією, хлопець відпочивав біля водойми разом з іншими дітьми та пішов купатися.

Розповідають, що підліток заплив занадто далеко від берега й не зміг самостійно повернутися. На місце події викликали рятувальників.
На Волині потонув школяр

Однак врятувати дитину не вдалося.
На Волині потонув школяр
Працівники екстрених служб дістали з води тіло загиблого. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

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Теги: Волинь, Рожище, нещасний випадок, смерть, потопельник
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