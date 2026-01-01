На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Тарас Тимчишин
Сьогодні, 05:28
Волинь зазнала ще однієї непоправної втрати. Війна забрала життя молодого воїна з Оваднівської громади.
Про це повідомили на сторінці селищної ради у фейсбуці.
"З невимовним болем повідомляємо, що у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тимчишин Тарас Ярославович, 17 лютого 1993 року народження. 22 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області обірвалося життя нашого Захисника. Тарас був доброю, щирою, відповідальною та працьовитою людиною. Таким його знали рідні, друзі, односельці та всі, кому пощастило бути поруч. Йому назавжди залишиться 33 роки… Він віддав найдорожче — власне життя, щоб ми могли жити під мирним небом, працювати, виховувати дітей і мати майбутнє у вільній Україні", - йдеться у дописі на сторіці громади.
Про дату, час зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Іфнформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці селищної ради у фейсбуці.
"З невимовним болем повідомляємо, що у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка Тимчишин Тарас Ярославович, 17 лютого 1993 року народження. 22 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області обірвалося життя нашого Захисника. Тарас був доброю, щирою, відповідальною та працьовитою людиною. Таким його знали рідні, друзі, односельці та всі, кому пощастило бути поруч. Йому назавжди залишиться 33 роки… Він віддав найдорожче — власне життя, щоб ми могли жити під мирним небом, працювати, виховувати дітей і мати майбутнє у вільній Україні", - йдеться у дописі на сторіці громади.
Про дату, час зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Іфнформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Тарас Тимчишин
Сьогодні, 05:28
Зеленський зробив гучну заяву про операцію в Криму
Сьогодні, 03:41
У Луцьку почали працювати вуличні душі
Сьогодні, 01:15
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00