На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Тарас Тимчишин

Волинь зазнала ще однієї непоправної втрати. Війна забрала життя молодого воїна з Оваднівської громади.Про це повідомили на сторінці селищної ради у фейсбуці."З невимовним болем повідомляємо, що у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув житель села Галинівка, 17 лютого 1993 року народження. 22 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області обірвалося життя нашого Захисника. Тарас був доброю, щирою, відповідальною та працьовитою людиною. Таким його знали рідні, друзі, односельці та всі, кому пощастило бути поруч. Йому назавжди залишиться 33 роки… Він віддав найдорожче — власне життя, щоб ми могли жити під мирним небом, працювати, виховувати дітей і мати майбутнє у вільній Україні", - йдеться у дописі на сторіці громади.Про дату, час зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.Колектив Іфнформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.