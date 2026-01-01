Обірвалося життя відомого волинського тренера

Відійшов у вічність Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, тренер-викладач Волинської обласної школи вищої спортивної майстерностіПро це у фейсбуці повідомила Волинська обласна ШВСМ.Спортивна спільнота Волині зазнала непоправної втрати. «З глибоким сумом повідомляємо про смерть Миколи Григоровича Авраменка — Заслуженого тренера України, Заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, тренера-викладача Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності», - зазначили у ШВСМ.Микола Авраменко присвятив своє життя розвитку важкої атлетики, виховав не одне покоління спортсменів, які гідно представляли Волинь та Україну на міжнародній арені. Його професіоналізм, мудрість і відданість справі назавжди залишаться у пам'яті колег, вихованців та всіх, хто його знав.Колектив ВОШВСМ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Авраменка.«Світла та вічна пам'ять», - йдеться у повідомленні.