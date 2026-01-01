Захищаючи Україну, загинули п'ятеро воїнів з Луцька

Додому “на щиті” повернуться захисники, лучаниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Павлюк Владислав Юрійович (26.03.1999 року народження) загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.Новосад Руслан Володимирович (23.05.1979 року народження) загинув 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області.Кравець Олег Адамович (10.12.1988 року народження) загинув 9 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Басівка Сумського району Сумської області.Остапчук Іван Володимирович (12.07.1972 року народження) загинув 2 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі східної околиці н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.Дячук Анатолій Сергійович (25.09.1970 року народження) загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області.Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.