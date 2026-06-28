У Луцьку під час спекотного тижня медики зафіксували п'ять теплових ударів
Сьогодні, 14:12
Упродовж спекотного тижня на Волині медики фіксують більше викликів через підвищений тиск, інсульти та теплові удари.
Попри це, різкого стрибка звернень немає, розповів у коментарі misto.media медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк.
Нагадаємо, у червні на Волині зафіксували найспекотніший день за весь час спостережень. 29 червня у Луцьку встановили абсолютний рекорд +39,3°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 28.06.2026);
«Спека традиційно впливає на самопочуття людей, зокрема зростає кількість викликів через підвищений артеріальний тиск та гострі мозкові інсульти. Також були випадки утоплень», — каже він.
За останній тиждень медики зафіксували:
3 теплові удари (загалом 5 за два тижні);
26 інсультів;
48 гіпертонічних кризів.
Серед постраждалих від теплових ударів є як діти, так і люди старшого віку. Проте інсульти та гіпертензивні кризи найчастіше трапляються у людей похилого віку.
Також упродовж двох тижнів в регіоні зафіксували 5 випадків утоплень. Із них двох людей вдалося врятувати.
«У спеку варто уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та уважно стежити за самопочуттям, особливо людям із хронічними захворюваннями», — додав Анатолій Каленюк.
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Попри це, різкого стрибка звернень немає, розповів у коментарі misto.media медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк.
Нагадаємо, у червні на Волині зафіксували найспекотніший день за весь час спостережень. 29 червня у Луцьку встановили абсолютний рекорд +39,3°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 28.06.2026);
«Спека традиційно впливає на самопочуття людей, зокрема зростає кількість викликів через підвищений артеріальний тиск та гострі мозкові інсульти. Також були випадки утоплень», — каже він.
За останній тиждень медики зафіксували:
3 теплові удари (загалом 5 за два тижні);
26 інсультів;
48 гіпертонічних кризів.
Серед постраждалих від теплових ударів є як діти, так і люди старшого віку. Проте інсульти та гіпертензивні кризи найчастіше трапляються у людей похилого віку.
Також упродовж двох тижнів в регіоні зафіксували 5 випадків утоплень. Із них двох людей вдалося врятувати.
«У спеку варто уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та уважно стежити за самопочуттям, особливо людям із хронічними захворюваннями», — додав Анатолій Каленюк.
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