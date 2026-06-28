У Луцьку під час спекотного тижня медики зафіксували п'ять теплових ударів

У Луцьку під час спекотного тижня медики зафіксували п'ять теплових ударів
Упродовж спекотного тижня на Волині медики фіксують більше викликів через підвищений тиск, інсульти та теплові удари.

Попри це, різкого стрибка звернень немає, розповів у коментарі misto.media медичний директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк.

Нагадаємо, у червні на Волині зафіксували найспекотніший день за весь час спостережень. 29 червня у Луцьку встановили абсолютний рекорд +39,3°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 28.06.2026);

«Спека традиційно впливає на самопочуття людей, зокрема зростає кількість викликів через підвищений артеріальний тиск та гострі мозкові інсульти. Також були випадки утоплень», — каже він.

За останній тиждень медики зафіксували:

3 теплові удари (загалом 5 за два тижні);

26 інсультів;

48 гіпертонічних кризів.

Серед постраждалих від теплових ударів є як діти, так і люди старшого віку. Проте інсульти та гіпертензивні кризи найчастіше трапляються у людей похилого віку.

Також упродовж двох тижнів в регіоні зафіксували 5 випадків утоплень. Із них двох людей вдалося врятувати.

«У спеку варто уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та уважно стежити за самопочуттям, особливо людям із хронічними захворюваннями», — додав Анатолій Каленюк.

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Теги: спека, Луцьк
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