У Луцьку під час спекотного тижня медики зафіксували п'ять теплових ударів





Попри це, різкого стрибка звернень немає, розповів у коментарі Анатолій Каленюк.



Нагадаємо, у червні на Волині зафіксували найспекотніший день за весь час спостережень. 29 червня у Луцьку встановили абсолютний рекорд +39,3°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 28.06.2026);



«Спека традиційно впливає на самопочуття людей, зокрема зростає кількість викликів через підвищений артеріальний тиск та гострі мозкові інсульти. Також були випадки утоплень», — каже він.



За останній тиждень медики зафіксували:



3 теплові удари (загалом 5 за два тижні);



26 інсультів;



48 гіпертонічних кризів.



Серед постраждалих від теплових ударів є як діти, так і люди старшого віку. Проте інсульти та гіпертензивні кризи найчастіше трапляються у людей похилого віку.



Також упродовж двох тижнів в регіоні зафіксували 5 випадків утоплень. Із них двох людей вдалося врятувати.



«У спеку варто уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та уважно стежити за самопочуттям, особливо людям із хронічними захворюваннями», — додав Анатолій Каленюк.

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