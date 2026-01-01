57-річний волинянин стріляв у поліцейських: його ув'язнили на чотири роки

Віктора Кузьмича у хуліганстві, незаконному поводженні зі зброєю, погрозах правоохоронцям і зберіганні наркотиків. Чоловік влаштував стрілянину біля будинку сусідки, а згодом відкрив вогонь у бік поліцейських, які прибули на виклик. За скоєне йому призначили чотири роки позбавлення волі.



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Як йдеться у вироку від 1 липня, інцидент стався 9 жовтня 2025 року в селі Завітне Луцького району. Близько 16:00 до поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що нетверезий односелець стріляє біля її будинку. Зокрема, він встиг пошкодити камеру відеоспостереження та сонячні панелі.



На виклик прибули путрульні. Побачивши озброєного чоловіка, вони вийшли зі службового автомобіля та наказали йому покласти рушницю. Зловмисник відмовився виконувати законні вимоги та пригрозив словами: «Або ви, або я!».



Після цього обвинувачений здійснив кілька пострілів із двоствольної мисливської рушниці ІЖ-58 16-го калібру. Поліцейські використовували службовий автомобіль як укриття, а коли чоловік почав тікати, переслідували його. Під час втечі він ще двічі вистрілив у бік правоохоронців.





Зрештою дебошира затримали. Під час обшуку в нього вилучили мисливську рушницю, бойову гранату Ф-1 із запалом та канабіс.



У суді Віктор Кузьмич повністю визнав свою вину та розкаявся. Водночас заперечував, що намагався вбити поліцейських. Він стверджував, що стріляв лише в повітря, не чув вимог правоохоронців скласти зброю, а свої дії пояснив пригніченим психологічним станом після участі в бойових діях. За словами обвинуваченого, він не мав наміру завдати комусь шкоди й лише хотів спровокувати поліцейських відкрити вогонь у відповідь.



Суддя Вячеслав Требик визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) й призначив йому чотири роки позбавлення волі. Крім того, із засудженого стягнуть понад 11,5 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд Волинської області визнав винним 57-річногоу хуліганстві, незаконному поводженні зі зброєю, погрозах правоохоронцям і зберіганні наркотиків. Чоловік влаштував стрілянину біля будинку сусідки, а згодом відкрив вогонь у бік поліцейських, які прибули на виклик. За скоєне йому призначили чотири роки позбавлення волі.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 1 липня, інцидент стався 9 жовтня 2025 року в селі Завітне Луцького району. Близько 16:00 до поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що нетверезий односелець стріляє біля її будинку. Зокрема, він встиг пошкодити камеру відеоспостереження та сонячні панелі.На виклик прибули путрульні. Побачивши озброєного чоловіка, вони вийшли зі службового автомобіля та наказали йому покласти рушницю. Зловмисник відмовився виконувати законні вимоги та пригрозив словами: «Або ви, або я!».Після цього обвинувачений здійснив кілька пострілів із двоствольної мисливської рушниці ІЖ-58 16-го калібру. Поліцейські використовували службовий автомобіль як укриття, а коли чоловік почав тікати, переслідували його. Під час втечі він ще двічі вистрілив у бік правоохоронців.Зрештою дебошира затримали. Під час обшуку в нього вилучили мисливську рушницю, бойову гранату Ф-1 із запалом та канабіс.У суді Віктор Кузьмич повністю визнав свою вину та розкаявся. Водночас заперечував, що намагався вбити поліцейських. Він стверджував, що стріляв лише в повітря, не чув вимог правоохоронців скласти зброю, а свої дії пояснив пригніченим психологічним станом після участі в бойових діях. За словами обвинуваченого, він не мав наміру завдати комусь шкоди й лише хотів спровокувати поліцейських відкрити вогонь у відповідь.Суддя Вячеслав Требик визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) й призначив йому чотири роки позбавлення волі. Крім того, із засудженого стягнуть понад 11,5 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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