Пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці завершили - від атаки РФ у Києві загинули 30 людей





Як передає



«На даний час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей», - ідеться у повідомленні.



Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки.



На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.



2 липня російські війська масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи у зруйнованій російським ударом дев'ятиповерхівці - загинули 30 людей.Як передає Укрінформ , про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.«На даний час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей», - ідеться у повідомленні.Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки.На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.2 липня російські війська масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі.

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