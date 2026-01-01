Пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці завершили - від атаки РФ у Києві загинули 30 людей

Пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці завершили - від атаки РФ у Києві загинули 30 людей
У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи у зруйнованій російським ударом дев'ятиповерхівці - загинули 30 людей.

Як передає Укрінформ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

«На даний час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей», - ідеться у повідомленні.

Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки.

На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

2 липня російські війська масовано атакували Київ безпілотниками та ракетами. Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі.

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Теги: Росія, війна
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