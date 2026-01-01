Негода під Луцьком: від жителів надійшло 80 заяв про пошкодження





Про це в коментарі Вікторія Косарук.



З її слів, найбільше пошкоджених будинків унаслідок негоди фіксують у селі Вербаїв. Газопостачання, якого не було в частини споживачів цих сіл, відновили. 1 липня відновили електропостачання, а також полагодили інтернет.



Заяви про пошкодження майна продовжують надходити в Промінський старостат. У вищезгаданих селах працює комісія з обстеження наслідків негоди, яка оцінює завдані збитки та оформлює необхідні акти для подальшого реагування й відшкодування коштів із резервного фонду бюджету Боратинської громади.



Що відомо про негоду 29 червня на Волині



На території Волині в післяобідню пору 29 червня пронісся буревій. В селі Озеро Луцького району під час грози блискавка влучила в дерево неподалік водойми, у результаті чого травмувалися 10 людей, а саме 7 дітей різного віку і 3 дорослих.



Збитків від негоди зазнали домогосподарства Горохівської та Боратинської громад. Жителі сіл Боратинської громади розповідали Суспільнмоу про зірвані дахи на будинках, понищені господарські будівлі, електроопори з лініями електропередач.



За даними Луцької райдержадміністрації, в селі Підбереззя були пошкоджені дахи приватних домогосподарств, повалені дерева, пошкоджені лінії електропостачання. Спеціалісти комунальних підприємств працювали на місцях працювали над ліквідацією наслідків негоди, очищали дороги від повалених дерев та уламків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 3 липня до Промінського старостату надійшло орієнтовно 80 заяв від жителів сіл Новостав, Коршовець, Голишів, Вербаїв і Мстишин Боратинської громади про пошкоджене майно внаслідок буревію, який пронісся Волинню 29 червня.Про це в коментарі Суспільному розповіла староста Промінського старостинського округуЗ її слів, найбільше пошкоджених будинків унаслідок негоди фіксують у селі Вербаїв. Газопостачання, якого не було в частини споживачів цих сіл, відновили. 1 липня відновили електропостачання, а також полагодили інтернет.Заяви про пошкодження майна продовжують надходити в Промінський старостат. У вищезгаданих селах працює комісія з обстеження наслідків негоди, яка оцінює завдані збитки та оформлює необхідні акти для подальшого реагування й відшкодування коштів із резервного фонду бюджету Боратинської громади.На території Волині в післяобідню пору 29 червня пронісся буревій. В селі Озеро Луцького району під час грози блискавка влучила в дерево неподалік водойми, у результаті чого травмувалися 10 людей, а саме 7 дітей різного віку і 3 дорослих.Збитків від негоди зазнали домогосподарства Горохівської та Боратинської громад. Жителі сіл Боратинської громади розповідали Суспільнмоу про зірвані дахи на будинках, понищені господарські будівлі, електроопори з лініями електропередач.За даними Луцької райдержадміністрації, в селі Підбереззя були пошкоджені дахи приватних домогосподарств, повалені дерева, пошкоджені лінії електропостачання. Спеціалісти комунальних підприємств працювали на місцях працювали над ліквідацією наслідків негоди, очищали дороги від повалених дерев та уламків.

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