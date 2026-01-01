У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим
Сьогодні, 19:07
Сьогодні, 3 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Юрія Сисоєва.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратимами і жителі громади.
Поховали Юрія Сисоєва у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.
Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратимами і жителі громади.
Поховали Юрія Сисоєва у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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