У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим

Юрія Сисоєва.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.



Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратимами і жителі громади.



Поховали Юрія Сисоєва у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїнаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратимами і жителі громади.Поховали Юрія Сисоєва у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію