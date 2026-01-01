У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим

У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим
Сьогодні, 3 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбувся чин похорону воїна Юрія Сисоєва.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Юрій Олександрович Сисоєв (19.11.1977 року народження) загинув 26 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області.

Помолилися за упокій душі військовослужбовця та провели його в останню дорогу рідні, побратимами і жителі громади.

Поховали Юрія Сисоєва у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим
У Луцьку попрощалися з воїном Юрієм Сисоєвим


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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