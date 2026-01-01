АЗС Волині не поспішають знижувати вартість пального





Про це пише



Станом на 2 липня вартість бензину А-95 на заправках мережі ОККО та WOG становить 78,9 гривень, UPG - 73,9, БРСМ-нафта - 70,9 грн. Дизель вартує 79,9 грн у мережах OKKO і WOG, 74,9 грн у мережі UPG та 70,9 грн на заправках БРСМ-нафта.



Незважаючи на суттєве зниження цін на нафту впродовж останнього місяця, АЗС не поспішають знижувати цінники на заправках. Для порівняння: 2 червня ціна бензину А-95 на заправках мережі ОККО та WOG становила 79,9 грн, UPG - 76,4 грн. Більш відчутно подешевшав дизель: місяць тому він коштував 88,9 грн у мережах ОККО та WOG та 84,9 грн у мережі UPG.



Станом на сьогодні ціна нафти марки Brent на світових майданчиках опустилася до 70 доларів за барель, тоді як на початку червня вона перевищувала 93 долари, а у травні сягала 111 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри стрімке здешевлення нафти на світових торговельних майданчиках, АЗС Волинської області не поспішають знижувати ціни.Про це пише ВолиньUA Станом на 2 липня вартість бензину А-95 на заправках мережі ОККО та WOG становить 78,9 гривень, UPG - 73,9, БРСМ-нафта - 70,9 грн. Дизель вартує 79,9 грн у мережах OKKO і WOG, 74,9 грн у мережі UPG та 70,9 грн на заправках БРСМ-нафта.Незважаючи на суттєве зниження цін на нафту впродовж останнього місяця, АЗС не поспішають знижувати цінники на заправках. Для порівняння: 2 червня ціна бензину А-95 на заправках мережі ОККО та WOG становила 79,9 грн, UPG - 76,4 грн. Більш відчутно подешевшав дизель: місяць тому він коштував 88,9 грн у мережах ОККО та WOG та 84,9 грн у мережі UPG.Станом на сьогодні ціна нафти марки Brent на світових майданчиках опустилася до 70 доларів за барель, тоді як на початку червня вона перевищувала 93 долари, а у травні сягала 111 доларів.

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