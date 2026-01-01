АЗС Волині не поспішають знижувати вартість пального

АЗС Волині не поспішають знижувати вартість пального
Попри стрімке здешевлення нафти на світових торговельних майданчиках, АЗС Волинської області не поспішають знижувати ціни.

Про це пише ВолиньUA.

Станом на 2 липня вартість бензину А-95 на заправках мережі ОККО та WOG становить 78,9 гривень, UPG - 73,9, БРСМ-нафта - 70,9 грн. Дизель вартує 79,9 грн у мережах OKKO і WOG, 74,9 грн у мережі UPG та 70,9 грн на заправках БРСМ-нафта.

Незважаючи на суттєве зниження цін на нафту впродовж останнього місяця, АЗС не поспішають знижувати цінники на заправках. Для порівняння: 2 червня ціна бензину А-95 на заправках мережі ОККО та WOG становила 79,9 грн, UPG - 76,4 грн. Більш відчутно подешевшав дизель: місяць тому він коштував 88,9 грн у мережах ОККО та WOG та 84,9 грн у мережі UPG.

Станом на сьогодні ціна нафти марки Brent на світових майданчиках опустилася до 70 доларів за барель, тоді як на початку червня вона перевищувала 93 долари, а у травні сягала 111 доларів.

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Теги: АЗС, ціни, пальне
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