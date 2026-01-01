На Волині дитсадок планують реорганізувати у підрозділ гімназії: триває громадське обговорення

На Волині дитсадок планують реорганізувати у підрозділ гімназії: триває громадське обговорення
Старовижівська селищна рада оголосила громадське обговорення щодо реорганізації Галиновільського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Посмішка» у внутрішній дошкільний підрозділ Галиновільської гімназії.

Інформаційне повідомлення оприлюднили на сайті Старовижівської громади.

«З метою приведення мережі закладів дошкільної освіти до реальних потреб громади та економії бюджетних коштів є необхідність реорганізувати Галиновільський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Посмішка» у внутрішній дошкільний підрозділ Галиновільської гімназії», − ідеться в повідомленні Старовижівської селищної ради.

Організатором виступила Старовижівська селищна рада, а ініціатором – робоча група з питань оптимізації мережі закладів освіти, склад якої затвердили розпорядженням селищного голови від 20 березня 2024 року №44.

У Галиновільському ЗДО функціонує лише одна різновікова група – 25 дітей. При цьому кількість дошкільнят у селі Галина Воля розподіляється так:

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Теги: садок, закриття, Волинь
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