На Волині дитсадок планують реорганізувати у підрозділ гімназії: триває громадське обговорення





Інформаційне повідомлення оприлюднили на сайті Старовижівської громади.



«З метою приведення мережі закладів дошкільної освіти до реальних потреб громади та економії бюджетних коштів є необхідність реорганізувати Галиновільський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Посмішка» у внутрішній дошкільний підрозділ Галиновільської гімназії», − ідеться в повідомленні Старовижівської селищної ради.



Організатором виступила Старовижівська селищна рада, а ініціатором – робоча група з питань оптимізації мережі закладів освіти, склад якої затвердили розпорядженням селищного голови від 20 березня 2024 року №44.



У Галиновільському ЗДО функціонує лише одна різновікова група – 25 дітей. При цьому кількість дошкільнят у селі Галина Воля розподіляється так:

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