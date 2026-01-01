4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
4 липня - День Національної поліції України. 4 липня в православній церкві шанується день пам'яті святого Андрія, архієпископа Критського.
Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін, волонтер Олександра Фальчук та журналіст Олександр Стеренчук.
Іменинники цього дня - Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.
Вітаємо усіх, в кого сьогодні свято, бажаємо добра та усіх благ!
4 липня в Україні святкують День судового експерта. Це свято приурочене до людей, чия робота відіграє ключову роль у правовій системі України. Судові експерти забезпечують об’єктивне та компетентне розслідування правопорушень та ухвалення судових рішень.
Історія Дня судового експерта пов’язана з ініціативою Координаційної ради з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України. Вони вважали, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту прав людини. 2009 року Указом Президента України Віктора Ющенка № 424/2009 воно було створене.
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Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін, волонтер Олександра Фальчук та журналіст Олександр Стеренчук.
Іменинники цього дня - Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.
Вітаємо усіх, в кого сьогодні свято, бажаємо добра та усіх благ!
4 липня в Україні святкують День судового експерта. Це свято приурочене до людей, чия робота відіграє ключову роль у правовій системі України. Судові експерти забезпечують об’єктивне та компетентне розслідування правопорушень та ухвалення судових рішень.
Історія Дня судового експерта пов’язана з ініціативою Координаційної ради з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України. Вони вважали, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту прав людини. 2009 року Указом Президента України Віктора Ющенка № 424/2009 воно було створене.
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