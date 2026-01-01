4 липня на Волині: гортаючи календар

4 липня - День Національної поліції України. 4 липня в православній церкві шанується день пам'яті святого Андрія, архієпископа Критського.Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України, волонтерта журналістІменинники цього дня - Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.Вітаємо усіх, в кого сьогодні свято, бажаємо добра та усіх благ!4 липня в Україні святкують День судового експерта. Це свято приурочене до людей, чия робота відіграє ключову роль у правовій системі України. Судові експерти забезпечують об’єктивне та компетентне розслідування правопорушень та ухвалення судових рішень.Історія Дня судового експерта пов’язана з ініціативою Координаційної ради з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України. Вони вважали, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту прав людини. 2009 року Указом Президента України Віктора Ющенка № 424/2009 воно було створене.