На Волині біля міського кладовища виявили стихійне звалище будівельного сміття
Сьогодні, 08:20
У Нововолинську місцевий житель повідомив про випадок незаконного вивезення будівельного сміття поблизу міського кладовища біля колишньої шахти №2.
Про це написав Володимир Мельник у соціальних мережах, інформує ВолиньUA.
За його словами, під час відвідин могили матері він став свідком того, як молодий чоловік висипав будівельні відходи з візка за парканом кладовища. До найближчої могили, як стверджує очевидець, менше одного метра.
"Був сьогодні на міському кладовищі біля колишньої 2 шахти, підливав квіти на могилі матері. І що я побачив ,як якийсь молодий чоловік вивозить будівельне сміття і вивантажує з візка за парканом кладовища.( паркан умовний, лишились тільки стовпи, сітку вже хтось зняв) До найближчої могили менше 1 метра. І він там не перший, там вже виросла ціла гора сміття.Подивіться на фото, може це ваш знайомий чи сусід", - йдеться у дописі.
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Про це написав Володимир Мельник у соціальних мережах, інформує ВолиньUA.
За його словами, під час відвідин могили матері він став свідком того, як молодий чоловік висипав будівельні відходи з візка за парканом кладовища. До найближчої могили, як стверджує очевидець, менше одного метра.
"Був сьогодні на міському кладовищі біля колишньої 2 шахти, підливав квіти на могилі матері. І що я побачив ,як якийсь молодий чоловік вивозить будівельне сміття і вивантажує з візка за парканом кладовища.( паркан умовний, лишились тільки стовпи, сітку вже хтось зняв) До найближчої могили менше 1 метра. І він там не перший, там вже виросла ціла гора сміття.Подивіться на фото, може це ваш знайомий чи сусід", - йдеться у дописі.
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