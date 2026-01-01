На Волині біля міського кладовища виявили стихійне звалище будівельного сміття





Про це написав Володимир Мельник у соціальних мережах, інформує



За його словами, під час відвідин могили матері він став свідком того, як молодий чоловік висипав будівельні відходи з візка за парканом кладовища. До найближчої могили, як стверджує очевидець, менше одного метра.



"Був сьогодні на міському кладовищі біля колишньої 2 шахти, підливав квіти на могилі матері. І що я побачив ,як якийсь молодий чоловік вивозить будівельне сміття і вивантажує з візка за парканом кладовища.( паркан умовний, лишились тільки стовпи, сітку вже хтось зняв) До найближчої могили менше 1 метра. І він там не перший, там вже виросла ціла гора сміття.Подивіться на фото, може це ваш знайомий чи сусід", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську місцевий житель повідомив про випадок незаконного вивезення будівельного сміття поблизу міського кладовища біля колишньої шахти №2.Про це написав Володимир Мельник у соціальних мережах, інформує ВолиньUA За його словами, під час відвідин могили матері він став свідком того, як молодий чоловік висипав будівельні відходи з візка за парканом кладовища. До найближчої могили, як стверджує очевидець, менше одного метра."Був сьогодні на міському кладовищі біля колишньої 2 шахти, підливав квіти на могилі матері. І що я побачив ,як якийсь молодий чоловік вивозить будівельне сміття і вивантажує з візка за парканом кладовища.( паркан умовний, лишились тільки стовпи, сітку вже хтось зняв) До найближчої могили менше 1 метра. І він там не перший, там вже виросла ціла гора сміття.Подивіться на фото, може це ваш знайомий чи сусід", - йдеться у дописі.

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