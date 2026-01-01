У Луцьку в чоловіка нога застрягла у металевій сітці: викликали рятувальників





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Металеві елементи глибоко вп'ялися йому в ногу і чоловік не міг самостійно звільнитися.



Рятувальники за допомогою електроінструменту обережно розрізали елементи металевої сітки, не завдавши потерпілому додаткових травм, зафіксували травмовану кінцівку, перенесли чоловіка до карети екстреної медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 10 липня, у Луцьку допомога знадобилася чоловікові, який послизнувся та впав під металеву парканну сітку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Металеві елементи глибоко вп'ялися йому в ногу і чоловік не міг самостійно звільнитися.Рятувальники за допомогою електроінструменту обережно розрізали елементи металевої сітки, не завдавши потерпілому додаткових травм, зафіксували травмовану кінцівку, перенесли чоловіка до карети екстреної медичної допомоги.

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