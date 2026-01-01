У Луцьку в чоловіка нога застрягла у металевій сітці: викликали рятувальників

У Луцьку в чоловіка нога застрягла у металевій сітці: викликали рятувальників
Сьогодні вранці, 10 липня, у Луцьку допомога знадобилася чоловікові, який послизнувся та впав під металеву парканну сітку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Металеві елементи глибоко вп'ялися йому в ногу і чоловік не міг самостійно звільнитися.

Рятувальники за допомогою електроінструменту обережно розрізали елементи металевої сітки, не завдавши потерпілому додаткових травм, зафіксували травмовану кінцівку, перенесли чоловіка до карети екстреної медичної допомоги.
У Луцьку в чоловіка нога застрягла у металевій сітці: викликали рятувальників

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Теги: Луцьк, рятувальники, допомога, чоловік
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