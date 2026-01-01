Затримали ще чотирьох учасників нападу на військових і поліцейських у Львові

Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала ще чотирьох учасниківпід час проведення заходів оповіщення.Про це повідомляє пресцентр СБУ.За даними СБУ, серед затриманих – 21-річний і 45-річний жителі Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.Слідство встановило, що фігуранти були найбільш активними учасниками інциденту. Вони блокували рух службового автомобіля військових, стрибали на транспортному засобі та пошкодили його.Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Одному з військовослужбовців також інкримінують ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби).Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до нападу. Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.