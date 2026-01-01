Кандидатури трьох діячів культутри Волині подали на присвоєння державних звань





Також звання "народний аматорський" отримав ансамбль "Молодички" із Камінь-Каширського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей, повідомили 10 липня у Волинській обласній державній адміністрації.



До присвоєння почесного звання "Заслужений працівник культури України" рекомендували викладача-методиста хореографічних дисциплін В’ячеслава Лопанова.



На звання "Заслужений діяч мистецтв України" рекомендували голову циклової комісії народних інструментів, викладачку-методистку Валентину Милогородську.



Почесне звання "Заслужений артист України" рекомендували присвоїти викладачу фортепіано та органа, викладачу-методисту Петру Сухоцькому.



Також під час засідання колегія підтримала присвоєння звання "народний аматорський" вокальному ансамблю "Молодички" Будинку культури села Сошичне Камінь-Каширського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівників Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського рекомендували до присвоєння державних почесних звань України, пише Суспільне Також звання "народний аматорський" отримав ансамбль "Молодички" із Камінь-Каширського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей, повідомили 10 липня у Волинській обласній державній адміністрації.До присвоєння почесного звання "Заслужений працівник культури України" рекомендували викладача-методиста хореографічних дисциплінНа звання "Заслужений діяч мистецтв України" рекомендували голову циклової комісії народних інструментів, викладачку-методисткуПочесне звання "Заслужений артист України" рекомендували присвоїти викладачу фортепіано та органа, викладачу-методистуТакож під час засідання колегія підтримала присвоєння звання "народний аматорський" вокальному ансамблю "Молодички" Будинку культури села Сошичне Камінь-Каширського району.

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