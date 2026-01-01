Кандидатури трьох діячів культутри Волині подали на присвоєння державних звань
Сьогодні, 17:29
Працівників Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського рекомендували до присвоєння державних почесних звань України, пише Суспільне.
Також звання "народний аматорський" отримав ансамбль "Молодички" із Камінь-Каширського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей, повідомили 10 липня у Волинській обласній державній адміністрації.
До присвоєння почесного звання "Заслужений працівник культури України" рекомендували викладача-методиста хореографічних дисциплін В’ячеслава Лопанова.
На звання "Заслужений діяч мистецтв України" рекомендували голову циклової комісії народних інструментів, викладачку-методистку Валентину Милогородську.
Почесне звання "Заслужений артист України" рекомендували присвоїти викладачу фортепіано та органа, викладачу-методисту Петру Сухоцькому.
Також під час засідання колегія підтримала присвоєння звання "народний аматорський" вокальному ансамблю "Молодички" Будинку культури села Сошичне Камінь-Каширського району.
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Також звання "народний аматорський" отримав ансамбль "Молодички" із Камінь-Каширського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей, повідомили 10 липня у Волинській обласній державній адміністрації.
До присвоєння почесного звання "Заслужений працівник культури України" рекомендували викладача-методиста хореографічних дисциплін В’ячеслава Лопанова.
На звання "Заслужений діяч мистецтв України" рекомендували голову циклової комісії народних інструментів, викладачку-методистку Валентину Милогородську.
Почесне звання "Заслужений артист України" рекомендували присвоїти викладачу фортепіано та органа, викладачу-методисту Петру Сухоцькому.
Також під час засідання колегія підтримала присвоєння звання "народний аматорський" вокальному ансамблю "Молодички" Будинку культури села Сошичне Камінь-Каширського району.
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Коментарі 1
Який совок... Нічого не змінилося.
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